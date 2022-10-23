Названы три преемника Геннадия Головкина из Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Журналист Topclassboxing.co.uk Джейми Борн перечислил выступающих в среднем весе перспективных казахстанских боксеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«У Казахстана есть серьезные таланты в среднем весе. Абильхан Аманкул (2-0), Мейирим Нурсултанов (18-0), Жанибек Алимханулы (12-0)», — написал Борн в Twitter.

На данный момент сразу тремя поясами чемпиона мира в среднем весе владеет 40-летний казахстанец Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) — WBA Super, IBF и IBO. Также один из поясов (WBO) принадлежит Жанибеку Алимханулы (12-0, 8 КО). Что касается Мейирима Нурсултанова (18-0, 10 КО), то он является чемпионом WBO International. Абильхан Аманкул (2-0, 2 КО) пока за титул в профи не дрался.

Фото: sports.kz