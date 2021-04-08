Названы требования к мечетям на месяц Рамазан, расположенным в «зеленой» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стали известны требования к работе мечетей, расположенных в «зеленой» зоне на месяц Рамазан. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя Духовного управления мусульман Казахстана, наиб муфтий Ершат кажы Онгар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, мы остановились на требованиях по проведению Джума намаза, тарауиха, ауызашара в регионах, расположенных в «красных», «зеленых», «желтых» зонах. Самое главное – учтены строгие меры по недопущению распространения инфекции. Хочется, чтобы граждане обратили внимание на эти требования», - сказал наиб муфтий.

Ержан кажы Онгар также рассказал о требованиях к работе мечетей, расположенных в «зеленой» зоне.

«Требования по проведению пятикратного намаза, джума намаза, тарауих намаза и ауызашара: проводить дезинфекционные работы в зависимости от площади залов для чтения намаза; использовать антисептики и санитайзеры, расположенные у входа в мечети; соблюдать санитарные нормы при Тарауих намазе, читать короткие суры, в городах с хорошими погодными условиями Тарауих намаз читать во дворе мечети. В мечетях, где разрешено читать Тарауих намаз, проводить Куран-хатым (читать не более одной паре), соблюдая санитарные нормы. Читать намаз в мечетях разрешается при условии соблюдения социальной дистанции – 4 квадратных метра на одного человека, заполняемость не более 30%. Пожилые люди, люди с плохим здоровьем и молодые должны читать намаз дома. Вход в мечети – только в масках. При использовании туалета в мечети соблюдать социальную дистанцию», - пояснил он.

По его словам, эти требования могут меняться по решению местных главных санитарных врачей.

«Также схожи требования к чтению Корана в мечетях, расположенных в городах в «зеленой» зоне. Предусмотрены меры, которые должны соблюдаться в комнате венчания», - добавил он.

Напомним, священный месяц Рамазан начинается 13 апреля и заканчивается 12 мая. Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, главный муфтий Наурызбай кажы Таганулы порекомендовал лицам старше 60 лет пройти медицинское обследование и получить рекомендации врача перед тем, как держать пост.

Ранее были озвучены требования для мечетей, расположенных в «красной» зоне.