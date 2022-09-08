Названы суммы призовых казахстанских теннисистов на US Open-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские теннисисты неудачно выступили на Открытом чемпионате США, однако заработали неплохие деньги за игру на заключительном турнире «Большого шлема» в 2022 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Так, победительница Уимблдона Елена Рыбакина после вылета в первом круге заработала 80 тыс. долларов, а Юлия Путинцева за выход во второй раунд соревнований получит 121 тыс. долларов. В мужской сетке лучший теннисист Казахстана Александр Бублик также выбыл после свой второй игры на турнире с таким же как у Путинцевой гонораром.

Цифры указаны только за выступления в одиночном разряде US Open-2022.

Фото: sports.kz