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Названы суммы призовых казахстанских теннисистов на US Open-2022

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
8 Сентября 2022, 14:19
Названы суммы призовых казахстанских теннисистов на US Open-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские теннисисты неудачно выступили на Открытом чемпионате США, однако заработали неплохие деньги за игру на заключительном турнире «Большого шлема» в 2022 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Так, победительница Уимблдона Елена Рыбакина после вылета в первом круге заработала 80 тыс. долларов, а Юлия Путинцева за выход во второй раунд соревнований получит 121 тыс. долларов. В мужской сетке лучший теннисист Казахстана Александр Бублик также выбыл после свой второй игры на турнире с таким же как у Путинцевой гонораром.

Цифры указаны только за выступления в одиночном разряде US Open-2022.


Фото: sports.kz

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