Названы сроки запуска серийного производства грузовых контейнеров в РК
«Запуск серийного производства запланирован на декабрь 2022 года. Так, на базе отечественных заводов «Казахстан Инжиниринг», KLMZ «Мэйкер», SMP Group (КВК) и FESCO проводится работа по налаживанию производства отечественных 20 и 40 футовых контейнеров, а также контейнеров для рулонной стали и рудных грузов», - сказал Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.
По его словам, Фондом развития промышленности будет запущен механизм льготного кредитования для производителей и покупателей отечественных контейнеров.
«В целом 22 млн. тонн экспортных грузов планируется переориентировать на контейнера, что потребует дополнительно порядка 117 тыс. контейнеров», - отметил министр.
«Налаживание отечественного производства позволит сформировать достаточный парк контейнеров, повысить долю контейнеризации перевозок до 30%», - добавил спикер.