Названы сроки запуска серийного производства грузовых контейнеров в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев назвал сроки запуска серийного производства грузовых контейнеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Запуск серийного производства запланирован на декабрь 2022 года. Так, на базе отечественных заводов «Казахстан Инжиниринг», KLMZ «Мэйкер», SMP Group (КВК) и FESCO проводится работа по налаживанию производства отечественных 20 и 40 футовых контейнеров, а также контейнеров для рулонной стали и рудных грузов», - сказал Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

По его словам, Фондом развития промышленности будет запущен механизм льготного кредитования для производителей и покупателей отечественных контейнеров.

«В целом 22 млн. тонн экспортных грузов планируется переориентировать на контейнера, что потребует дополнительно порядка 117 тыс. контейнеров», - отметил министр.

«Налаживание отечественного производства позволит сформировать достаточный парк контейнеров, повысить долю контейнеризации перевозок до 30%», - добавил спикер.