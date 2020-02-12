Названы сроки создания вакцины от коронавируса

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Первые вакцины могут быть готовы через 18 месяцев, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу организации.

«Первая вакцина может быть готова через 18 месяцев, поэтому мы должны сделать все сегодня, используя имеющееся оружие для борьбы с этим вирусом», - приводится его речь на сайте организации.

Глава ВОЗ отметил, что разработка вакцин и терапевтических средств является важным, но это лишь часть программы исследований. «Потребуется время на их разработку, но в то же время мы не беззащитны», - подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Существует множество основных мер общественного здравоохранения, которые могут предотвратить инфекции», - сообщил он.

Всемирная организация здравоохранения также дала новому типу коронавируса новое название – COVID-19.

Кроме того, глава ВОЗ призвал страны мира активизировать борьбу с новым коронавирусом. При этом он отметил, что у международного сообщества есть «окно возможностей» для предотвращения эпидемии.

«Этот вирус – враг общества номер один», - резюмировал Гебрейсус.

За истекшие сутки (по состоянию на 24:00 11 февраля) в материковом Китае выявлено 2015 новых случаев заражения новым коронавирусом (в провинции Хубэй - 1638), 97 с летальным исходом (Хубэй - 94).

По последним данным, общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в КНР составляет 44653, погибших - 1113.