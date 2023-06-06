Названы сроки проведения Кубка Казахстана по хоккею
В этот раз на льду встретятся 11 команд, которые согласно рейтингу минувшего сезона были разбиты на две группы - «А» и «B».
В группе «А» сыграют «Номад», «Бейбарыс», «Актобе», «Кулагер», «Алматы» и «Торпедо. Встречи этой группы пройдут в Астане.
В группе «Б», которую примет Кокшетау, кроме действующего победителя турнира - «Сарыарки», скрестят клюшки команды «Арлан», «Хумо», «Горняк» и «Иртыш».
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД
22 августа, вторник
12.30 AQTOBE - QULAGER
16.00 BEIBARYS - ALMATY
19.30 NOMAD – TORPEDO
23 августа, среда
12.30 BEIBARYS - AQTOBE
15.30 ERTIS – HUMO
16.00 TORPEDO - QULAGER
19.00 ARLAN – GORNYAK
19.30 ALMATY - NOMAD
24 августа, четверг
19.00 SARYARQA – ERTIS
25 августа, пятница
12.30 ALMATY – AQTOBE
15.30 HUMO - GORNYAK
16.00 TORPEDO – BEIBARYS
19.00 SARYARQA - ARLAN
19.30 NOMAD – QULAGER
26 августа, суббота
12.30 ALMATY - BEIBARYS
16.00 QULAGER – TORPEDO
17.00 ERTIS - ARLAN
19.30 AQTOBE – NOMAD
27 августа, воскресенье
14.00 HUMO - SARYARQA
17.30 GORNYAK - ERTIS
28 августа, понедельник
12.30 QULAGER – TORPEDO
15.30 SARYARQA - GORNYAK
16.00 AQTOBE - ALMATY
19.00 ARLAN - HUMO
19.30 NOMAD – BEIBARYS
30 августа, среда
PLAY-OFF
14.00 B1 – A2
17.30 B2 - A1
31 августа, четверг
ФИНАЛ
19.00 S1 – S2
Матчи плей-офф пройдут в городе Кокшетау.