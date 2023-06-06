Названы сроки проведения Кубка Казахстана по хоккею

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 22 августа стартует традиционный Кубок Казахстана среди хоккейных команд PRO Hokei Ligasy. Турнир продлится до 31 августа и охватит два города - Астану и Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию хоккея.

В этот раз на льду встретятся 11 команд, которые согласно рейтингу минувшего сезона были разбиты на две группы - «А» и «B».

В группе «А» сыграют «Номад», «Бейбарыс», «Актобе», «Кулагер», «Алматы» и «Торпедо. Встречи этой группы пройдут в Астане.

В группе «Б», которую примет Кокшетау, кроме действующего победителя турнира - «Сарыарки», скрестят клюшки команды «Арлан», «Хумо», «Горняк» и «Иртыш».

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД

22 августа, вторник

12.30 AQTOBE - QULAGER

16.00 BEIBARYS - ALMATY

19.30 NOMAD – TORPEDO

23 августа, среда

12.30 BEIBARYS - AQTOBE

15.30 ERTIS – HUMO

16.00 TORPEDO - QULAGER

19.00 ARLAN – GORNYAK

19.30 ALMATY - NOMAD

24 августа, четверг

19.00 SARYARQA – ERTIS

25 августа, пятница

12.30 ALMATY – AQTOBE

15.30 HUMO - GORNYAK

16.00 TORPEDO – BEIBARYS

19.00 SARYARQA - ARLAN

19.30 NOMAD – QULAGER

26 августа, суббота

12.30 ALMATY - BEIBARYS

16.00 QULAGER – TORPEDO

17.00 ERTIS - ARLAN

19.30 AQTOBE – NOMAD

27 августа, воскресенье

14.00 HUMO - SARYARQA

17.30 GORNYAK - ERTIS

28 августа, понедельник

12.30 QULAGER – TORPEDO

15.30 SARYARQA - GORNYAK

16.00 AQTOBE - ALMATY

19.00 ARLAN - HUMO

19.30 NOMAD – BEIBARYS

30 августа, среда

PLAY-OFF

14.00 B1 – A2

17.30 B2 - A1

31 августа, четверг

ФИНАЛ

19.00 S1 – S2

Матчи плей-офф пройдут в городе Кокшетау.