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    22:22, 05 Июнь 2023 | GMT +6

    Названы сроки проведения Кубка Казахстана по хоккею

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    Фото: pro.ligasy.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 22 августа стартует традиционный Кубок Казахстана среди хоккейных команд PRO Hokei Ligasy. Турнир продлится до 31 августа и охватит два города - Астану и Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию хоккея.

    В этот раз на льду встретятся 11 команд, которые согласно рейтингу минувшего сезона были разбиты на две группы - «А» и «B».

    В группе «А» сыграют «Номад», «Бейбарыс», «Актобе», «Кулагер», «Алматы» и «Торпедо. Встречи этой группы пройдут в Астане.

    В группе «Б», которую примет Кокшетау, кроме действующего победителя турнира - «Сарыарки», скрестят клюшки команды «Арлан», «Хумо», «Горняк» и «Иртыш».

    ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД

    22 августа, вторник

    12.30 AQTOBE - QULAGER

    16.00 BEIBARYS - ALMATY

    19.30 NOMAD – TORPEDO

    23 августа, среда

    12.30 BEIBARYS - AQTOBE

    15.30 ERTIS – HUMO

    16.00 TORPEDO - QULAGER

    19.00 ARLAN – GORNYAK

    19.30 ALMATY - NOMAD

    24 августа, четверг

    19.00 SARYARQA – ERTIS

    25 августа, пятница

    12.30 ALMATY – AQTOBE

    15.30 HUMO - GORNYAK

    16.00 TORPEDO – BEIBARYS

    19.00 SARYARQA - ARLAN

    19.30 NOMAD – QULAGER

    26 августа, суббота

    12.30 ALMATY - BEIBARYS

    16.00 QULAGER – TORPEDO

    17.00 ERTIS - ARLAN

    19.30 AQTOBE – NOMAD

    27 августа, воскресенье

    14.00 HUMO - SARYARQA

    17.30 GORNYAK - ERTIS

    28 августа, понедельник

    12.30 QULAGER – TORPEDO

    15.30 SARYARQA - GORNYAK

    16.00 AQTOBE - ALMATY

    19.00 ARLAN - HUMO

    19.30 NOMAD – BEIBARYS

    30 августа, среда

    PLAY-OFF

    14.00 B1 – A2

    17.30 B2 - A1

    31 августа, четверг

    ФИНАЛ

    19.00 S1 – S2

    Матчи плей-офф пройдут в городе Кокшетау.


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