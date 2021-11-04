Названы сроки перевода ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 на газ в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2022 году завершатся проекты перевода ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в городе Нур-Султане на газ. А в Алматы ведется работа по переводу на газ трех ТЭЦ. Об этом сообщил министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важным вопросом в улучшении экологической ситуации является перевод действующих теплоэлектроцентралей на газ. Также необходимо строительство новых станций с использованием чистых источников генерации. В 2022 году завершатся проекты перевода ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 г. Нур-Султан на газ. В городе Алматы ведется работа по переводу на газ трех ТЭЦ. Общая мощность составит 1300 МВт. Сроки завершения – до 2026 года», - сказал на заседании Правительства Магзум Мирзагалиев.

Кроме того, прорабатывается вопрос строительства парогазовых установок на юге страны мощностью 2 150 МВт.

«Вместе с тем, в городе Темиртау Карагандинской области ведется работа по переводу на газ станций Arcelor Mittal Temirtau. Также в среднесрочной перспективе запланирован перевод от угля на газ крупных предприятий страны в горнодобывающей сфере», - отметил Магзум Мирзагалиев.

Ранее озвучил глава Минэнерго варианты газификации северных и восточных регионов.