Названы сильные и слабые стороны казахстанской модели обеспечения доступа к информации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве информации и общественного развития РК поделились проведенным анализом в сфере доступа к информации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ведомство на данный момент готовит отчет о состоянии сферы доступа к информации.

Как проинформировал директор Департамента развития коммуникаций государства и общества МИОР РК Бекзат Рахимов, проект отчета состоит из трех глав.

«Первая глава - «Политика информационной открытости в новых условиях». В данной главе представлены основные этапы развития госполитики в вопросах доступа к информации, также представлены достоинства и недостатки казахстанской модели обеспечения открытости информации. Кроме того, глобальные факторы и международные тренды, влияющие на сферу», - рассказал Бекзат Рахимов в ходе заседания Комиссии по вопросам доступа к информации.

Во второй главе, как отметил спикер, дана оценка соблюдения закона о доступе к информации государственными органами.

«В частности, рассмотрен вопрос исполнения таких требований закона как размещение информации на интернет-ресурсах, на порталах Открытого Правительства, доступ к открытым заседаниям и другие. Также эта глава включает результаты ежегодной оценки степени открытости государственных органов по результатам 2020 года. Отдельное внимание уделено в отчете вопросам обеспечения доступа к информации лицам с ограниченными возможностями», - проинформировал Б. Рахимов.

Третья глава включает в себя основные выводы и предложения, а также перспективы развития сферы.

По словам директора департамента министерства, проведен свод и анализ в сфере доступа к информации. Так, определены следующие сильные стороны казахстанской модели.

«Первое - наличие самого закона и необходимой подзаконной нормативно-правовой базы. Второе - распространение требования закона о доступе к информации не только на государственных органах, но и в квазигосударственном секторе, исполнительной государственной функции. Наличие современных технологических инструментов и способов обеспечения доступа к информации, также является несомненно сильной стороной казахстанской модели обеспечения доступа к информации», - поделился директор департамента.

Спикер назвал и слабые стороны казахстанской модели обеспечения доступа к информации.

«Первое, наличие ограничений и исключений в законе о доступе к информации, которые существенно сужают его правоприменительную практику. Далее, отсутствие эффективных механизмов обжалования и контроля в случае нарушения права гражданина на доступ. Отсутствие административной ответственности за несоблюдение ряда требований закона о доступе к информации. Техническое устаревание и неудобства работы порталов Открытого правительства. Низкий уровень навыков и компетенций у уполномоченных лиц подразделений госорганов и занятие вопросам доступа к ведомственной информации по остаточному принципу. Слабый уровень правовой грамотности населения и информированности о праве знать», - отметил он.

«Какие же угрозы определены в отчете? К угрозам отнесены следующее: конфликт между требованиями о защите персональных конфиденциальных данных и доступа к информации; критика со стороны общественности и международных организаций о неполном соответствии с законодательством и международным стандартам. В частности, по вопросам презумпции открытости и отсутствия независимого контролирующего органа. Игнорирование, несоблюдение требования закона о доступе к информации, а также формализм исполнения закона», - рассказал Бекзат Рахимов.