Названы самые загрязненные города Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О самых загрязненных городах, в связи с чем связано загрязнение воздуха и как можно решить проблему, рассказала председатель Ассоциации практикующих экологов Лаура Маликова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«РГП «Казгидрометом» ведется мониторинг качества воздуха в жилой зоне. По результатом этого мониторинга выявлено топ городов, где постоянно происходит превышение предельно допустимой концентрации по различным загрязняющим веществам. К примеру, в центральной, восточной, северной частях Казахстана зачастую наблюдаются взвешенные вещества PM2.5, PM10, которые выделяются в результате сжигания угля. Поэтому в 2017 году, когда в столице Казахстана был трехдневный смог, и даже этот смог чувствовался внутри парка, мы предложили перейти на газ. Сейчас поэтапно идет поэтапный переход на газ», - рассказала Лаура Маликова во время пресс-конференции в рамках совместной встречи представителей гидрометеорологической службы стран Центральной Азии в Нур-Султане.

«В Алматы, в котором более 2 млн человек проживают, до сих пор используется уголь. Поэтому, сейчас есть план перехода на газв Алматы до 2025 года. Планируется строительство газотурбины возле котлов, которые стоят на ТЭЦ», - добавила Лаура Маликова.

В свою очередь, по информации спикера, в городах Актобе, Атырау превышение предельно допустимой концентрации наблюдается по сероводороду и летучим органическим соединениям. Отметим, что в Атырау находится нефтеперерабатывающий завод, что также является одной из причин влияния на качество воздуха. Также в городе Балхаше фиксируется превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.

«Мегаполис Шымкент также входит в топ загрязненных городов. Вы знаете, что южные регионы газифицированы. Но в Шымкенте большая доля старых автомобилей, которые ездят на бензине, дизеле без блока очистки выхлопных газов. Поэтому здесь нужны различные инструменты в зависимости от причины загрязнения воздуха. Усть-Каменогорск тоже считается одним из загрязненных городов, где фиксируется высокое загрязнение воздуха диоксидом серы. В городе ситуация усложняется тем, что находятся крупные промышленные предприятия. Очень много жалоб поступают из Усть-Каменогорска особенно в отопительный сезон», - пояснила Лаура Маликова.

Говоря о качестве воздухагорода Нур-Султана, в Ассоциации отметили, что 50% жилфонда в столице - частный сектор. Однако в основном все дома топят углем. С 2019 года идет планомерное подключение домов к газу.

«К сожалению не все подключаются к газу, и до сих пор есть частные дома, в которых сжигают изношенные шины. В связи с чем специфичный неприятный запах появляется в воздухе. Полиция должна выявлять такие факты сжигания шин. Согласно Экокодексу, несанкционированное сжигание отходов запрещено. Касательно угля, конечно, в этом случае нужно смотреть за качеством угля. Пока мы не подключили все микрорайоны к газу, нужно продолжать работу по контролю качества угля», - считает председатель Ассоциации.

Также Лаура Маликова отметила, что основным направлением в работе организации является улучшение правовых актов.

«Зачастую происходит так, что у нас заниженные требования по предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. У нас теперь стоит задача пересмотреть стандарты качества воздуха. Для каждой области Министерством экологии были заключены дорожные карты. В Дорожные карты входят мероприятия по улучшению качества воздуха. Там установлены сроки и конкретные ответственные лица. Если это ТЭЦ, то предусмотрено внедрение НДТ, фильтров и так далее», - сказала она.

«В летнее время особенно стоит вопрос загрязнения воздуха именно от пожаров на полигонных отходов. Недалеко от города Алматы есть большой полигон отходов. Чуть ли не каждый год там возгорается полигон отходов. От этого тоже бывает загрязнение воздуха. Сейчас мы ведем разъяснительную работу совместно с департаментом экологии для операторов полигонных отходов, чтобы они не допускали сжигание на полигонных отходах», - объяснила спикер.

К самым загрязненным также относятся города Караганда, Темиртау и Жезказган.