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Названы самые востребованные и дефицитные профессии во время карантина

Автор:  
Гульзат Сахова
2 Ноября 2020, 19:21
Названы самые востребованные и дефицитные профессии во время карантина

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Как изменился рынок труда за время пандемии, узнавала корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в исследовательском центре компании HeadHunter, в период введения ЧП и ограничительных мер возникал дефицит рабочего и домашнего персонала.

«Когда вокруг городов Нур-Султан и Алматы были выставлены блокпосты, жители областей, которые оказались вне карантинной зоны, были лишены доступа к рабочим местам. Среди них - грузчики, водители, технички и другие», - рассказала менеджер отдела маркетинга и PR Дана Касымова.

Тем не менее, вырос спрос на специалистов в сфере информационных технологий, строительства, производства, рабочий персонал. Увеличился спрос на профессиональную область «Медицина, фармацевтика», в апреле 2020 года она входила в десятку востребованных профессиональных областей.

«Наблюдается увеличение вакансий с удаленным графиком работы. Если до карантина количество вакансий с удаленным графиком работы не превышало 2% от общего числа вакансий, то в период карантина данное количество выросло до 3%. Лидирующими профессиональными областями являются продажи, информационные технологии, маркетинг», - отметили в компании.

Как утверждают аналитики, пандемия все-таки повлияла на рынок труда.

«На протяжении многих лет мы наблюдали рост экономики страны, увеличение рабочих мест, соответственно, и вакансий, но ситуация с карантином несколько изменила привычную картину. Многие компании перевели сотрудников на удалённую работу, кто-то совсем приостановил свою деятельность. Однако подбор в период карантина не прекращался, вакансии размещались по всему Казахстану. В период пандемии компании стали активно разрабатывать новые онлайн-продукты, педагоги освоили программы дистанционного обучения, ресторанный бизнес перешел на бесконтактную доставку, фитнес-тренеры записывают видеотренировки и многое другое. Таким образом, пандемия подтвердила тот факт, что на рынке труда востребованы те специалисты, которые имеют так называемые «гибкие навыки», легко и быстро могут адаптироваться к любым изменениям, обучаться новым технологиям», - добавила Дана Касымова.

По статистике онлайн-сервиса по подбору персонала и поиска работы, самые востребованные профессии в сфере продаж, бухгалтерии, информационных технологий, административного персонала и строительства.

Ежемесячный прирост резюме в 2020 году составляет 2-3%, что находится в пределах нормы и не превышает показателей по приросту резюме 2019 года.


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