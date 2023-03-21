Названы самые счастливые страны мира

ХЕЛЬСИНКИ. КАЗИНФОРМ – Вот уже шестой год подряд Финляндия становится самой счастливой страной в мире, согласно рейтингу World Happiness Report, основанному на оценках, полученных в результате Всемирного опроса Gallup, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Эта скандинавская страна, а также ее соседи Дания, Исландия, Швеция и Норвегия получили очень хорошие оценки по таким показателям, как ожидаемая продолжительность жизни, ВВП на душу населения, социальная поддержка, низкий уровень коррупции, свобода принимать ключевые жизненные решения и так далее.

В этом году Израиль поднялся на 4-е место с 9-го в прошлом году. Нидерланды (5-е место), Швейцария (8-е место), Люксембург (9-е место) и Новая Зеландия (10-е место) замыкают первую десятку.

В топ-20 также вошли Австралия (№ 12), Канада (№ 13), Ирландия (№ 14), США (№ 15) и Великобритания (№ 19).

В то время как одни и те же страны, как правило, появляются в топ-20 из года в год, в этом году в топ-20 появился новый участник: Литва. За последние шесть лет эта балтийская страна неуклонно поднималась с 52-го места в 2017 году до 20-го места в списке этого года. Другие страны Балтии, Эстония (31-е место) и Латвия (41-е место), также движутся вверх по рейтингу.

Франция выпала из топ-20 и заняла 21-е место в рейтинге этого года.

В самом низу списка находится Афганистан, занявший 137-ое место. Ливан находится на строчку выше на 136-м месте. Средние оценки жизни в этих странах более чем на пять пунктов ниже (по шкале от 0 до 10), чем в 10 самых благополучных странах.