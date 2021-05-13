Названы самые распространенные жалобы  от населения, поступающие в ФСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель правления Фонда социального медицинского страхования Болат Токежанов на онлайн пресс-конференции в СЦК назвал ТОП-5 жалоб от населения, поступающих в адрес фонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Болат Токежанов подчеркнул, что одно из главных направлений работы фонда – обратная связь с населением и защита прав пациентов.

«Наши службы оказывают населению квалифицированную информационную и консультационную поддержку, принимая в обработку жалобы, вопросы и предложения. В первом квартале этого года на официальные каналы обратной связи фонда: контакт-центр 1406, мобильное приложение «Qoldau 24/7», сайт фонда www.fms.kz , Saqtandyry-bot в Telegram, блог министра здравоохранения и сайт Министерства здравоохранения поступило более 250 тысяч обращений. Основное число обращений приходится на вопросы, требующие разъяснения и консультаций – это 233 тысячи обращений граждан», - сообщил глава фонда.

При этом, по его словам, сохраняются тенденция жалоб населения на качество и доступность помощи в медицинских организациях.

«Поступило 2475 жалоб от населения. ТОП-5 жалоб составляют вопросы отказа в предоставлении медицинской помощи, качества оказанных медицинских услуг, направлений на получение услуг, входящих в ГОБМП и ОСМС, на платной основе, выявление фактически неоказанных услуг в информационных системах, отказ в обеспечении лекарственными препаратами», - проинформировал Болат Токежанов