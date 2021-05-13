РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:24, 12 Май 2021 | GMT +6

    Названы самые распространенные жалобы  от населения, поступающие в ФСМС

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель правления Фонда социального медицинского страхования Болат Токежанов на онлайн пресс-конференции в СЦК назвал ТОП-5 жалоб от населения, поступающих в адрес фонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Болат Токежанов подчеркнул, что одно из главных направлений работы фонда – обратная связь с населением и защита прав пациентов.

    «Наши службы оказывают населению квалифицированную информационную и консультационную поддержку, принимая в обработку жалобы, вопросы и предложения. В первом квартале этого года на официальные каналы обратной связи фонда: контакт-центр 1406, мобильное приложение «Qoldau 24/7», сайт фонда www.fms.kz , Saqtandyry-bot в Telegram, блог министра здравоохранения и сайт Министерства здравоохранения поступило более 250 тысяч обращений. Основное число обращений приходится на вопросы, требующие разъяснения и консультаций – это 233 тысячи обращений граждан», - сообщил глава фонда.

    При этом, по его словам, сохраняются тенденция жалоб населения на качество и доступность помощи в медицинских организациях.

    «Поступило 2475 жалоб от населения. ТОП-5 жалоб составляют вопросы отказа в предоставлении медицинской помощи, качества оказанных медицинских услуг, направлений на получение услуг, входящих в ГОБМП и ОСМС, на платной основе, выявление фактически неоказанных услуг в информационных системах, отказ в обеспечении лекарственными препаратами», - проинформировал Болат Токежанов


    Теги:
    Здравоохранение Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:00
    Детей в США обучают казахскому языку
    Сегодня, 19:55
    Нетрезвый пассажир поезда сорвал стоп-кран и был оштрафован
    Сегодня, 19:53
    Президент Казахстана подписал ряд законов РК
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!