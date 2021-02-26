Названы самые распространенные коррупционные преступления в сфере транспортного контроля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 2017-го по текущий период 2021 года в производстве Антикоррупционной службы находилось порядка 120 досудебных расследований по фактам коррупционных правонарушений в транспортной сфере. Об этом сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бекайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что развитие транспортной инфраструктуры является одним из ключевых приоритетов страны и имеет стратегическое значение для государства

«Вместе с тем, согласно статистическим данным за период с 2017-го по текущий период 2021 года в производстве Антикоррупционной службы находилось порядка 120 досудебных расследований по фактам коррупционных правонарушений в данной сфере. Производством окончено более 100 уголовных дел», - сказал Данияр Бекайдаров.

По его словам, наиболее распространенными видами коррупционных преступлении совершаемыми сотрудниками транспортного контроля, являются взяточничество и злоупотребление должностными полномочиями.

К примеру, 18 февраля текущего года приговором Байконырского районного суда №2 г. Нур-Султан к штрафу в размере 50,4 млн. тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе осужден главный эксперт Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Абденов (направлено в суд в порядке ст.617 -заключение процессуального соглашения в форме сделки о признании вины).

«Он подозревался в получении взятки в сумме 2 520 тыс. тенге за беспрепятственную выдачу разрешений одной из частных компаний по осуществлению международных пассажирских перевозок на автомобильном транспорте по маршруту «Костанай – Екатеринбург», - уточнил Данияр Бекайдаров.

Вместе с тем, как сообщил представитель Агентства, в производстве Антикоррупционной службы находиться уголовное дело в отношений еще одного сотрудника Комитета транспорта МИИР РК по подозрению в получении взятки в сумме более 8 млн. тенге за покровительство деятельности в сфере обязательного проведения технического осмотра транспортных средств.

В Алматинской области приговором Талдыкорганского горсуда осуждены к штрафу: порядка 100 млн. тенге бывший заместитель руководителя инспекции транспортного контроля Алматинской области Бауржан Жантуров и сотрудники ИТК.