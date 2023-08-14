Названы самые популярные виды спорта в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какие виды спорта популярны в столице и сколько горожан занимается физкультурой в Астане сообщил руководитель Управления физической культуры и спорта Астаны Самат Жилкибаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наиболее распространенными среди олимпийских видов спорта остаются игровые виды спорта, это баскетбол, его разновидность стритбол, волейбол, футбол, хоккей с шайбой. В настоящее время также популярны следующие виды спорта – бег, дзюдо, бокс велоспорт и плавание. По зимним олимпийским видам спорта контингент, занимающийся хоккеем с шайбой, преимущественно преобладает над остальными видами спорта. Вы сами знаете у нас есть хокейная команда «Барыс», которая успешно выступает в КХЛ», - сказал Самат Жилкибаев, отвечая на вопросы на брифинге в Службе коммуникаций города Астаны.

Спикер заявил, что на сегодня в городе строится очень много спортивных объектов.

«У нас сейчас много строится спортивных кортов, я думаю, что хокей очень популярный спорт у нас. Порядка 1500 детей занимается этим видом спорта. Вместе с тем набирают популярность такие виды спорта как: шорт-трек, лыжные гонки и конькобежный спорт. Этому способствуют развитые спортивные структуры. Общее количество занимающихся олимпийскими видами спорта в городе составляют 142 725 человек. Среди не олимпийских видов спорта также остаются популярными: каратэ, джиу-джитсу, шахматы и панкратион. Всего неолимпийскими видами спорта занимается 341 103 человек. Самым популярным национальным видом спорта является тогыз кумалак. Всего национальным видом спорта занимается в городе 11 128 человек», - добавил Самат Жилкибаев.

Согласно озвученным данным, 37,26% жителей Астаны регулярно занимаются физкультурой и спортом. С начала года проведено 311 массовых спортивных мероприятий, в которых приняли участие 26 тыс жителей и гостей города.