Названы самые популярные спортивные секции среди столичной молодежи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичных дворовых клубах для воспитанников проводятся тренировки по общей физической подготовке на открытом воздухе. Особенно востребованы эти занятия стали во время пандемии. Об этом рассказал руководитель КГУ «Астана Жастары» Чингиз Тлеулин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

В своем Послании Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что необходимо обратить самое серьезное внимание на спортивный, творческий потенциал подрастающего поколения.

«Приоритет нужно отдать массовому спорту, физкультуре и, конечно, детям. В каждой области, крупных районных центрах следует открыть спортивные секции», – сказал Глава государства.

В дворовых клубах молодежного ресурсного центра «Астана Жастары» открываются новые спортивные секции, которые пользуются интересом у детей.

«Не менее 20 кружков у нас работает по спортивным направлениям. Преимущественное число за секциями по боевым видам искусств: единоборство, вольная борьба, каратэ, боевое самбо, военный рукопашный бой, дзюдо. Мы также планируем открыть секцию по смешанным боевым искусствам – ММA», – сообщил руководитель КГУ «Астана Жастары» Чингиз Тлеулин.

Кроме того, продолжил он, в дворовых клубах для воспитанников проводятся тренировки по общей физической подготовке на открытом воздухе. Особенно востребованы эти занятия стали во время пандемии. С открытием воркаут - площадок во дворах это направление планируется развивать дальше.

«Стрит - воркаут мы сейчас внедряем с использованием не только дворовых клубов. Как показала пандемия, необходимо использовать дворовые площадки на открытом воздухе. У нас много спортивных занятий проводится на улице», – отметил руководитель КГУ «Астана Жастары».

Для детей работают и танцевальные кружки. Сейчас запускаются группы по современным танцам. Во время всех занятий строго соблюдаются правила санитарной безопасности.

«На сегодня всего функционирует 21 дворовой клуб в Нур-Султане, которые мы курируем. В них занимаются 2500 воспитанников. У нас преподают около 133 тренеров и преподавателей по разным направлениям», – рассказал Чингиз Тлеулин.

Как сообщили в «Астана Жастары», с этого года в центре реализуется новая концепция по развитию дворовых клубов до 2023 года. Ее основной задачей является открытие и привлечение современных кружков и направлений, которые интересны молодежи. Если сегодня большая часть воспитанников дворовых клубов приходится на детей не старше 14 лет, то в будущем намерены создать группы для детей постарше.

Напомним, в своем Послании народу Глава государства Касым-Жомарт Токаев говорил о необходимости обратить самое серьезное внимание на спортивный, творческий потенциал подрастающего поколения.