Названы самые опасные и безопасные направления для туристов в 2023 году

5 Декабря 2022, 04:31

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – После долгой пандемии туристический поток в разные страны значительно возрос. Однако при поездке в иностранное государство следует быть внимательным, чтобы путешествие не обернулось бедой. В данное время специалистами различных организаций подтверждается, что в мире имеются потенциально опасные страны для посещения. Подобные государства занимают первые места в списках неблагоприятных для путешествий стран, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В недавно опубликованном списке организации «International SOS» отмечается, что Афганистан потенциально самая опасная страна в мире для посещения в следующем году. Специалистами в области медицины и безопасности по «Карте рисков на 2023 год» названа и Сирия, которая считается вторым самым опасным местом для посещения, а за ними следуют Украина, Мали и Ирак.

Украина и Мали уже добавлены в список самых опасных государств для посещений в 2023 году, а остальные страны фигурируют в наблюдениях экспертов еще с 2021 года. В то время как риск безопасности Мали в течение некоторого времени оставался высоким, в Украине за последние 12 месяцев произошел самый большой сдвиг со «среднего» на «экстремальный».

Список иных стран, безопасность которых также относится к категории «чрезвычайных», включает в себя территории центральноафриканских республик, в том числе Йемена, Сомали, Южного Судана и некоторых районов Нигерии, Демократической Республики Конго, Пакистана, Мозамбика и Израиля.

В своем ежегодном обновлении рейтингов рисков организация «International SOS» подчеркнула, что безопасность в Европе остается «стабильной», несмотря на ситуацию в Украине и недавний рост социальных волнений в регионе из-за кризиса высоких цен, всеобщего подорожания жизни населения. В то же время такие страны, как Великобритания, Германия и Франция по потенциальной опасности остаются на низком уровне.

Кроме того, организацией было обращено внимание на регион Сахеля в Северной Африке, где наблюдался повышенный риск боевых столкновений и рост преступности в Колумбии, отчасти из-за социально-экономических последствий пандемии.

На противоположном конце спектра Норвегия была названа самым безопасным направлением в настоящее время, за ней следуют Финляндия, Швейцария, Дания и Исландия.

При этом такие Центральноазиатские страны, как Казахстан и Узбекистан признаны наиболее благоприятными в регионе для любых иностранных туристов.

А что касается деловых поездок, то недавний опрос BCD Travel, в котором приняли участие 674 путешественника со всего мира, показал, что 68 % сотрудников заявили, что в их компаниях действует политика управления рисками в поездках, хотя почти треть (это 29 %) заявили, что у них нет ничего подобного.

Большинство сотрудников также сообщили, что чувствуют себя в относительной безопасности во время деловых поездок, при этом 75 % сказали, что они «редко или никогда» не чувствуют себя в безопасности находясь в командировках за пределами собственного государства.

Наиболее частой причиной беспокойства людей в разных странах является обыкновенная прогулка по улицам, которую 44 % путешественников назвали наименее безопасной. За ней следовали вождение в незнакомых местах (43 %) и использование общественного транспорта (40 %).