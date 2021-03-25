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Названы самые «неудобные» соперники для Геннадия Головкина

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
25 Марта 2021, 08:38
Названы самые «неудобные» соперники для Геннадия Головкина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Youtube-канал о боксе «неКАРАтэ» рассказал, кто из соперников может доставить серьезные проблемы казахстанскому боксеру Геннадию Головкину (41-1-1, 36 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

«Мурата, Мунгия, Андраде — вот это три парня, которые сто процентов имеют право побиться с Головкиным. И Головкину, по идее, должно быть комфортно со всеми, кроме Андраде, потому что за ним придется бегать», — уверен автор канала.

Напомним, американский боксер Деметриус Андраде (29-0, 18 КО) является чемпионом мира в среднем весе по версии WBO. Что касается Геннадия Головкина, то он владеет двумя чемпионскими поясами в 160 фунтах — IBF и IBO.

Ранее сообщалось, что сорвался следующий бой Геннадия Головкина против непобежденного нокаутера Хайме Мунгии. Теперь Геннадию предстоит искать себе другого соперника: ожидается, что весной он может провести бой с японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО).


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