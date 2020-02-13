Названы самые коррумпированные акиматы страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель департамента превенции Антикоррупционной службы Анар Жарова назвала самые коррумпированные акиматы страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Среди служащих акиматов и их структурных подразделений наибольшее количество осужденных за коррупцию в Туркестанской – 37, Восточно-Казахстанской – 37, Жамбылской – 30, Акмолинской – 19, Алматинской и Костанайской – по 15, Атырауской, Мангистауской и Кызылординской областях – по 14», - сообщила Анар Жарова на брифинге в Антикоррупционной службе.

Спикер также дала раскладку касательно тех сфер деятельности местных исполнительных органов, которые оказались наиболее подвержены коррупционным рискам.

«Как показал мониторинг, в местных исполнительных органах чаще всего коррупционные преступления совершаются в сферах образования (54), земельных отношений (29), сельского хозяйства (27), архитектуры и строительства (25), ЖКХ (19)», – отметила А. Жарова.

«Антикоррупционной службой акиматам областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент рекомендовано провести внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности местных исполнительных органов, наиболее подверженных коррупции, с учетом результатов данного антикоррупционного мониторинга», - добавила она.

Ранее А. Жарова назвала министерства, где коррупционные правонарушения совершались чаще всего.

По ее словам, в МВД чаще всего берут взятки за непривлечение к уголовной и административной ответственности.

В Министерстве обороны наиболее распространены оформление фиктивных командировок и премирования личного состава.



