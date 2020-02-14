Названы самые дефицитные и избыточные профессии на рынке труда в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Безработица в Казахстане незначительно сократилась: за год численность безработных снизилась на 0,1%. В четвёртом квартале 2019 года численность занятого населения составила 8,8 млн человек, увеличившись на 0,7% за год. В соответствующем периоде предыдущего года показатель составлял 8,7 млн человек, при росте на 2% за год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

Заметнее всего количество занятых казахстанцев увеличилось в столице: годовой рост составил 9,2%, до 553,6 тыс. человек. В Атырауской области число занятых выросло на 4,1%, в Алматы — на 2,9%.

Наибольшее количество занятых работают в секторе оптовой и розничной торговли; ремонте автомобилей и мотоциклов: 1,4 млн человек, или 16,3% от общего количества. В тройку лидирующих отраслей также вошли сельское, лесное и рыбное хозяйство (1,2 млн человек, или 13,4%) и образование (1,1 млн человек, или 12,7%). Замыкают ТОП-5 отраслей по наибольшей численности занятого населения промышленность (1,1 млн человек) и строительство (642,2 тыс. человек).

Тем временем численность безработного населения в стране составила 441,4 тыс. человек, сократившись на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (441,9 тыс. человек). При этом значение уровня безработицы в РК осталось без изменений — 4,8%.

По данным электронной биржи труда, самые дефицитные профессии в стране по соотношению резюме и вакансий — охранник, оператор котельной, инспектор по патрулированию, медицинские сёстры и братья, воспитатели. Самые избыточные профессии — юрист, специалист по найму, экономист, животновод, финансист.

Больше всего безработных традиционно наблюдается в густонаселённых регионах. Так, наибольшее число безработного населения насчитывается в Алматы (49,2 тыс. человек, +0,8% за год), а также в Алматинской области (48,2 тыс. человек) и Туркестанской (42,1 тыс. человек) областях.

Замыкают пятёрку пессимистичного «лидерства» Восточно-Казахстанская и Карагандинская области, где численность безработных составила 34,5 тыс. и 29,7 тыс. человек соответственно.

Наиболее высокий уровень безработицы наблюдается в Туркестанской области, Алматы и Шымкенте — 5,1%.