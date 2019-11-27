Названы самые чистые реки Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Кайрат Кожамжаров назвал самые чистые реки Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Исследования показали, что из 139 водных объектов к «нормативно чистым» отнесены только 4 реки Жайык, Шароновка, Кигаш в Атырауской, Катта-Бугунь в Туркестанской области и Каспийское море», - сказал Кайрат Кожамжаров в ходе парламентских слушаний по вопросам водной безопасности в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что 102 объекта отнесены к степени «умеренного уровня загрязнения» - это 68 рек, 17 озер, 14 водохранилищ и 3 канала.

«Высокий уровень загрязнения» у 16 рек и 14 озер.

«Чрезвычайно загрязненными» являются 4 реки (Красноярка в СКО и реки - Аксу, Кылшыкты, Шагалалы в Акм.обл.) и озеро Майбалык в Акмолинской области.

«Практически все случаи загрязнения связаны с токсичными отходами промышленных предприятий, компонентами хвостохранилищ и выведенных из эксплуатации рудников и шахт», - пояснил Кайрат Кожамжаров.