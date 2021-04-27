РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:51, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Названы самые безопасные страны в период пандемии коронавируса

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство Bloomberg составило рейтинг самых безопасных стран в период пандемии коронавируса, передает МИА «Казинформ».

    Основными показателями для расчета положения страны в рейтинге стали данные об общем числе заболевших, показателях смертности, количестве протестированных людей и информация о темпах вакцинации.

    Сингапур расположен на первой строчке. Он набрал 79,7 балла, Новая Зеландия - на втором месте с 79,6 баллами. В число лидеров также попали Австралия (76,2 балла) и Израиль (74,9 балла), занявшие третье и четвертое место соответственно. На пятом месте - Тайвань. Шестом - Южная Корея, седьмом - Япония, восьмом - ОАЭ, девятом - Финляндия, десятом - Гонконг.



    Теги:
    Коронавирус в мире Мировые новости
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:00
    В Египте при пожаре в полицейском управлении пострадали 38 человек
    Сегодня, 22:47
    Гражданин Беларуси дал взятку полицейским в ЗКО
    Сегодня, 22:32
    Цифровая трансформация социальной сферы началась в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!