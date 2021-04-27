Названы самые безопасные страны в период пандемии коронавируса

Основными показателями для расчета положения страны в рейтинге стали данные об общем числе заболевших, показателях смертности, количестве протестированных людей и информация о темпах вакцинации.

Сингапур расположен на первой строчке. Он набрал 79,7 балла, Новая Зеландия - на втором месте с 79,6 баллами. В число лидеров также попали Австралия (76,2 балла) и Израиль (74,9 балла), занявшие третье и четвертое место соответственно. На пятом месте - Тайвань. Шестом - Южная Корея, седьмом - Япония, восьмом - ОАЭ, девятом - Финляндия, десятом - Гонконг.



