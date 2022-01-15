Названы реквизиты фонда «Қазақстан халқына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общественный социальный фонд (ОСФ) «Қазақстан халқына» сообщил представителям бизнес-сообщества и неравнодушным гражданам реквизиты для перечисления средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Фонд.

Реквизиты счетов Фонда «Қазақстан халқына»:

Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ97601A871001692501 KZT, АО «Народный Банк Казахстана».

Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ52722S000011856768, АО «Kaspi bank».

Напомним, общественный социальный фонд (ОСФ) «Қазақстан халқына» создан по поручению Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева.

Фонд будет выполнять задачи по:

- оказанию благотворительной помощи населению Республики Казахстан по вопросам дополнительного обеспечения сверх мер государственной поддержки в сферах здравоохранения, образования и социальной поддержки, культуры и спорта;

- оказанию помощи пострадавшему населению Республики Казахстан при чрезвычайных ситуациях и при введении режима чрезвычайного положения;

- содействию в развитии и повышении доступности спортивной инфраструктуры для детей и нуждающихся из социально-уязвимых групп населения;

- поддержке семей сотрудников правоохранительных органов, специальных органов, военнослужащих, признанных погибшими при защите территориальной целостности и безопасности Республики Казахстан;

- оказанию благотворительной помощи по иным приоритетным направлениям деятельности Фонда.







