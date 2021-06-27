Названы рекомендации по вакцинации беременных «Спутником V»
«Отсутствует опыт клинического применения препарата «Гам-ковид-вак» при беременности. В ходе изучения репродуктивной токсичности на животных не установлено отрицательного влияния на течение беременности, эмбриофетальное развитие (на самках) и пренатальное развитие потомства. В связи с этим применять препарат «Гам-ковид-вак» при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза матери превышает потенциальный риск для плода», - говорится в документе.
В инструкции также отмечается, что применение «Спутника V» в период грудного вскармливания противопоказано. «Клинические данные по применению препарата «Гам-ковид-вак» у женщин, кормящих грудью, отсутствуют. Невозможно исключить риск для новорожденных/младенцев, находящихся в грудном вскармливании. В связи с этим применение препарата «Гам-ковид-вак» в период грудного вскармливания противопоказано», - сказано в тексте.
В пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности препарата во время пострегистрационных исследований, экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины «Гам-ковид-вак» у беременных. Министр уточнил, что «таким образом открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией».