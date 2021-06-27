Названы рекомендации по вакцинации беременных «Спутником V»

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Применять вакцину от коронавируса «Спутник V» при беременности стоит только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода, следует из обновленной инструкции к препарату, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Отсутствует опыт клинического применения препарата «Гам-ковид-вак» при беременности. В ходе изучения репродуктивной токсичности на животных не установлено отрицательного влияния на течение беременности, эмбриофетальное развитие (на самках) и пренатальное развитие потомства. В связи с этим применять препарат «Гам-ковид-вак» при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза матери превышает потенциальный риск для плода», - говорится в документе.

В инструкции также отмечается, что применение «Спутника V» в период грудного вскармливания противопоказано. «Клинические данные по применению препарата «Гам-ковид-вак» у женщин, кормящих грудью, отсутствуют. Невозможно исключить риск для новорожденных/младенцев, находящихся в грудном вскармливании. В связи с этим применение препарата «Гам-ковид-вак» в период грудного вскармливания противопоказано», - сказано в тексте.

В пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности препарата во время пострегистрационных исследований, экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины «Гам-ковид-вак» у беременных. Министр уточнил, что «таким образом открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией».