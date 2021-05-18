Названы регионы, требующие особого внимания по подготовке к отопительному сезону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Регионы, требующие особого внимания по подготовке к следующему отопительному сезону, назвал министр энергетики РК Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мониторинг прохождения отопительного сезона определил ряд регионов, требующих особого внимания по подготовке к следующему отопительному сезону. В Западно-Казахстанской области имеются вопросы по неоплате и накоплению долгов между субъектами рынка, что оказывает влияние на оплату за потребленный газ со стороны энергопроизводящих организаций», - сказал Нурлан Ногаев.

Глава Минэнерго добавил, что ввиду дифференциации тарифов на электрическую энергию по группам потребителей у энергоснабжающих организаций, выступающих в качестве гарантирующих поставщиков, возникает ряд проблем в процессе осуществления деятельности.

«Одним из таких вопросов является отток потребителей – юридических лиц к мелким энергоснабжающим организациям ввиду разницы тарифа между гарантирующими поставщиками и нерегулируемыми энергоснабжающими организациями», - пояснил Нурлан Ногаев.

Было отмечено, что по итогам оттока юридических лиц от ТОО «Батысэнергоресурсы» в другие ЭСО, задолженность ТОО «Батысэнергоресурсы» перед энергопроизводящими и энергопередающими организациями по состоянию на 1 мая 2021 г. составляет 2 млрд. 62 млн. тенге.

«В целях урегулирования ситуации между субъектами рынка считаем необходимым акимату Западно-Казахстанской области проработать с заинтересованными сторонами вопрос по снижению задолженности между субъектами рынка электрической энергии, с составлением графика погашения», - заявил Нурлан Ногаев.

На протяжении последних лет, по его словам, в Карагандинской области из-за неудовлетворительного технического состояния наблюдались частые аварийные отключения котлов на ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау», в результате которых население города Темиртау испытывало дефицит тепловой энергии.

Выделяемые средства на ремонты основного оборудования ТЭЦ-2 не приводят к снижению физического износа и аварийности. Средний износ по основному оборудованию ТЭЦ-2 составляет 77%.

«В отопительный сезон необходима работа 5 котлов, 1 котел должен находиться в резерве.

В результате снижения тепловой мощности электростанции потребители города Темиртау в течение 2-х суток испытывали дефицит тепла. По данному факту территориальным департаментом Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по Карагандинской области в период с 10 марта по 25 марта текущего года была проведена внеплановая проверка в отношении ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау» на предмет соблюдения требований нормативных правовых актов Республики Казахстан в области электроэнергетики. По результатам проверки, были выявлены нарушения требований к эксплуатации котлов и зданий котельного цеха. Считаем необходимым АО «АрселорМиттал Темиртау» ускорить строительство нового котла №7 на ТЭЦ-2, также разработать перспективный план модернизации ТЭЦ-2», - добавил Нурлан Ногаев.

По данным ведомства, в Туркестанской области имеются вопросы по финансированию ремонтных работ и приобретения топлива ГКП «Кентаусервис». Ремонтные работы на ТЭЦ-5 и тепловых сетях города Кентау запланированы на общую сумму 1 млрд 980 млн. тенге, также требуется 1 млрд 273 млн тенге на приобретение топлива для прохождения следующего отопительного сезона.

«Акимату Туркестанской области необходимо своевременно обеспечить выделение финансовых средств для подготовки ГКП «Кентаусервис» к следующему отопительному сезону. В целом подготовка к предстоящему отопительному сезону ведется организованно», - заключил Нурлан Ногаев.