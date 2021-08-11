Названы регионы с высоким уровнем занятости коек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о степени занятости коек в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно ежедневного мониторинга занятости коек в разрезе регионов по состоянию на 10 августа текущего года, всего развернуто 55 658 инфекционных коек в 328 медицинских объектах, занятость по республике составляет – 54%», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

Он также отметил, что количество реанимационных коек в инфекционных стационарах составляет 4 969, занятость – 45%.

«В случае осложнения эпидемиологической ситуации имеется резерв 7 419 инфекционных коек. Высокая занятость инфекционных коек отмечается в Атырауской области, г. Нур-Султан по 69%, в Актюбинской области – 65%, в г. Алматы и в Жамбылской области по 63%», - добавил министр.

Ранее А. Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в мире. По его словам, высокое количество случаев зарегистрировано в Америке – более 78 млн., Европе – более 60 млн., в странах Юго-Восточной Азии – более 38 млн., в странах Восточного Средиземноморья – более 12 млн.







