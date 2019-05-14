Названы регионы с наибольшим количеством низких показателей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Руслан Даленов озвучил экономические показатели в региональном разрезе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По промышленности отрицательное значение показали Кызылординская, ЗКО, Карагандинская и Мангистауская области. При этом в Кызылординской области и ЗКО увеличилась глубина спада по сравнению с 1 кварталом текущего года», - сказал Руслан Даленов на заседании Правительства.

По сельскому хозяйству, отметил министр, во всех регионах сохраняется положительная тенденция, за исключением Мангистауской области (-0,1%).

«По строительству в числе отстающих регионов продолжают находиться Нур-Султан, Мангистауская область, Шымкент. В данных регионах отрицательное значение уменьшается, за исключением Акмолинской области. По инвестициям в основной капитал список отстающих регионов пополнила Мангистауская область. Снижение сохраняется в городах Шымкент и Нур-Султан, а также в Акмолинской области», - сообщил спикер.

Министр назвал регионы с наибольшим количеством низких показателей: Мангистауская область - по инвестициям, строительству, промышленности и сельскому хозяйству; Нур-Султан - по инвестициям, строительству и вводу жилья; Шымкент по инвестициям, вводу жилья и строительству.

«Кроме того, в отмеченных регионах зафиксирован уровень инфляции выше среднереспубликанского значения, в том числе на продовольственные товары. Вместе с тем, ряд регионов демонстрируют хорошую динамику сразу по нескольким показателями. Это Костанайская, Атырауская, Павлодарская, Туркестанская и Восточно-Казахстанская области. К примеру, в Костанайской области значительный рост наблюдается по инвестициям, строительству, вводу жилья, промышленности, в том числе обработке, сельскому хозяйству», - констатировал глава ведомства.

В этих же регионах, по его словам, зафиксирована инфляция ниже среднереспубликанского значения, кроме Атырауской области.

«В целом по итогам 4 месяцев т.г. наблюдается улучшение по многим показателям, за исключением горнодобывающей промышленности. Во втором квартале по ряду отраслей усиливается экономическая активность. Поэтому, в текущем квартале необходимо сконцентрироваться на следующих аспектах. Во-первых, предстоящие 2 месяца являются ключевыми для инвестиций и строительства, поскольку в данный период значительно увеличивается номинальный ВДС в строительном секторе. В-вторых, открывается сезон для экспорта сельскохозяйственной продукции, а также экспорта услуг (туризм). В-третьих, необходимо осуществить быстрое освоение бюджетных инвестиций и проведение государственных закупок для стимулирования внутреннего спроса», - заключил министр.