Названы регионы с наибольшим износом канализации

26 Декабря 2022, 14:03

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Ольга Булавкина подняла проблемные вопросы износа тепло и канализационных сетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В стране сложилась высокая степень износа энергетического оборудования и активов. В частности, генерирующее оборудование в среднем изношено на 65%, электрических сетей - 83%, тепловых сетей - 80%, а в таких городах, как Аркалык Костанайской области, Риддер, Шемонаиха Восточно-Казахстанской области сети изношены полностью. Коммунальные сети по стране разрознены, находятся в руках большого количества собственников, отсутствует единый график подключения и модернизации инфраструктуры», - сказала Ольга Булавкина, озвучивая свой депзапрос на пленарном заседании Сената.

По ее словам, частая смена собственников объектов теплоснабжения приводит к тому, что из-за растущих долгов теплоснабжающие предприятия останавливают свою работу, лишая потребителей горячей воды, а порой и отопления.

Многомиллиардные долги приводят к задержкам и без того низкой заработной платы, что в свою очередь создает острый кадровый дефицит. Задолженность перед бюджетом приводит к аресту счетов, что не позволяет своевременно приступить к ремонтным работам. Экологи выносят предписание на возмещение ущерба по фактам превышения нормативных показателей, а антимонопольный орган грозит штрафами по признакам необоснованного повышения тарифов. В свою очередь, предложений на модернизацию существующих ТЭЦ и строительство новых от потенциальных инвесторов практически не поступает.

«Так, еще в 2019 году Кызылординский областной акимат разместил заявку на «Строительство ТЭЦ в г. Кызылорда мощностью 200 МВТ», ориентировочной стоимостью проекта - 200 миллионов долларов США- результата нет. С 2017 года в городе Талдыкоргане обсуждается вопрос строительства ТЭЦ, стоимостью 154 млрд. тенге, при этом 90% теплоснабжения областного центра обеспечивается котельной «Баскуат», построенной в 80-х годах прошлого столетия», - перечислила депутат.

Не менее важен, по ее мнению, вопрос износа канализационных сетей.

«Неудовлетворительное состояние очистных сооружений, предназначенных для очистки сточных вод является актуальнейшей проблемой в плане ухудшения экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах. Превышение выбросов загрязняющих веществ в реках и русловых водоемах является серьезнейшим экологическим фактором, влияющим на здоровье человека, вызывающий рост заболеваемости и смертности населения, наносящий невосполнимый ущерб окружающей среде», - отметила сенатор.

Она подчеркнула, что в основном, канализационные очистные сооружения страны были построены и введены в эксплуатацию в 50-х годах прошлого столетия и практически не подвергались модернизации.

«Наибольший износ имеют канализационные сети в Карагандинской, Павлодарской областях. А в городах Экибастуз, Риддер, Семей, Кокшетау, Петропавловск износ составляет более 90%. В селе Курчум Восточно-Казахстанской области очистные сооружения не работают уже более 10 лет. Вместо очистных сооружений стоят развалины, стоки районного центра напрямую попадают в реку Курчум, а далее через Бухтарминское водохранилище в реку Иртыш, являющуюся трансграничной рекой и имеющей статус особого государственного значения. В городе Таразе КОС отсутствуют вообще, городские стоки через временные отстойники сбрасываются сразу на поля фильтрации, а стоки с заполненных отстойников сливаются в каналы прилегающих сел Костобе и Жамбыл, загрязняя окружающую среду вредными выбросами», - сказала О. Булавкина.

В этой связи, депутат озвучила следующие предложения:

- в целях обеспечения экологической безопасности и предотвращения угрозы возникновения эпидемий и инфекционных заболеваний включить в перечень объектов аудита критической инфраструктуры объекты канализационных очистных сооружений городов и районов;

- для решения вопросов строительства, модернизации и реконструкции «ветхих» сетей, физический износ которых превысил допустимый уровень, необходимо разработать единый системный подход при проектировании с учетом использования современного высокотехнологичного оборудования;

- с целью повышения инвестиционной привлекательности в теплоэнергетический комплекс необходимо разработать собственную энергетическую стратегию, являющуюся обязательным условием реализации схемы финансирования проектов. Реализация новых рыночных проектных решений позволит строить генерирующие мощности, необходимые для достижения экономической конкурентоспособности, снизить уровень выбросов углерода, а также, что самое важное, предоставлять необходимые услуги потребителям по приемлемым ценам.