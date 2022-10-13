Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение
Названы регионы с наибольшим числом курящих казахстанцев
13 Октября 2022, 04:34

Названы регионы с наибольшим числом курящих казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По результатам выборочного обследования домашних хозяйств по потреблению табака взрослым населением, курят табак 20,4% респондентов, не курят табак – 79,6%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Из всех мужчин курят табак - 38,4%, не курят – 61,6%, из всех женщин - 8,4%, не курят – 91,6%.

По интенсивности употребления табака население распределилось следующим образом: ежедневно курят табак 16,6% респондентов, периодически - 3,8%. Подвергаются воздействию табачного дыма дома - 12,8% респондентов, на работе - 8,1%, в местах общественного питания –10,5%, подавляющее большинство (более 93%) из них – это некурящие люди.

Среди регионов наибольшая доля курящих зафиксирована в Карагандинской области (25,4%), Павлодарской и Жамбылской областях (по 24,6%).

Доля респондентов, считающих что курение табачных изделий вызывает серьезные заболевания, составляет 85,5%. Поддерживают действие законодательства о запрете курения в общественных местах – 67,7%.

В 2022 году по сравнению с 2021 годом доля курящих респондентов увеличилась в возрастных группах 18-28 лет и 60(63) лет и старше, в остальных возрастных группах – снизилась.


Новости по теме
Средняя зарплата казахстанцев превысила 299 тысяч тенге
Сколько человек проживает в Павлодарской области
200 тысяч человек составляет естественная убыль населения в РК
Читайте также
Тление угольного штыба обнаружено на шахте в Шахтинске
Похороны погибших шахтеров прошли сегодня в Шахтинске
Более 700 казахстанцев лечатся от коронавируса
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 9 городах РК
Нужно ужесточить программу нулевой травматичности горняков – эксперт
Средняя зарплата казахстанцев превысила 299 тысяч тенге
Смертность от онкозаболеваний снизилась на 8,5% в Казахстане
Приостановить производство «Арселор МитталТемиртау» могут из-за невыполнения экотребований
Новости партнеров
Популярное
1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира

Лента новостей

Тенденции
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Архив