Названы регионы РК с наибольшим количеством незастрахованного населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проблему охвата граждан в системе медицинского страхования подняла депутат Мажилиса Гульдара Нурумова, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня одним из ключевых вопросов нашего общества остается охват граждан в системе медицинского страхования. Анализ международного опыта показал, что охват социального медицинского страхования в развитых странах составляет 90-95%. И именно к этому показателю мы должны стремиться, - сказала Гульдара Нурумова.

Депутат сообщила, что по данным Министерства здравоохранения РК, из почти 19 млн населения страны на сегодня застрахованы 15 850 000 человек, или 84%. Но из них 11 195 887 человек, или 59,2% - это граждане, входящие в льготную категорию (дети, инвалиды, многодетные и др.), за которых оплачивает государство.

«А вот из оставшихся 7 млн экономически активного населения 3 млн - почти половина - не застрахованы. Получается, что эти люди - самозанятые, безработные, которые не производят отчислений в фонд. И они не могут получить полноценную медицинскую помощь, что нередко приводит к запущенным случаям заболеваний, смертности, в том числе материнской, позднему выявлению хронических и социально-значимых заболеваний, как онкология, туберкулез и др. Если кто-то из этих 3 млн незастрахованных захочет получить медицинскую помощь в 2021 году, он должен перечислить взносы за весь 2020 год, что, естественно, многим не по карману», - пояснила Гульдара Нурумова.

Было отмечено, что большое количество незастрахованного населения в Алматинской, Костанайской, Жамбылской, Туркестанской областях и городе Шымкенте.

«Часто незастрахованным больным, даже в экстренных случаях, отказывают в полноценной медицинской помощи. Например, в Алматы экстренной пациентке отказали в госпитализации с диагнозом «Замершая беременность» из-за отсутствия статуса застрахованного. Другому больному с приступами мочекаменной болезни отказывали в медицинской помощи, пока он не оплатил за весь 2020 год и 3 месяца 2021 года. На поиски всей суммы ушло сутки и все это время больной мучился от нестерпимой боли, что недопустимо. Идет нарушение законных прав пациентов, но за это никто не понес ответственности! К тому же, нередко медицинские организации для минимизации напряженной обстановки вынуждены за счет собственных средств оказывать медицинские услуги населению, которые в дальнейшем никем не возмещаются», - добавила Гульдара Нурумова.

Мажилисмен продолжила, что фонд призван возмещать услуги на основе принципа «деньги идут за пациентом». Но на практике медорганизации даже застрахованным вынуждены отказывать из-за ограничения месячного планового бюджета, установленного фондом.

«К примеру, больница согласно месячному плану пролечила 100 пациентов, 101-му нуждающемуся откажут в помощи, потому что месячный лимит исчерпан. Поэтому принцип «деньги идут за пациентом» на сегодня не работает. Этот принцип заработал бы в полную силу тогда, когда тендеры на медуслуги будут проводиться прозрачно», - подчеркнула Гульдара Нурумова.

На основании вышеизложенного предложено учитывая неплатежеспособность, снижение доходов населения из-за пандемии коронавируса, не требовать оплаты взносов за 2020 год, а отчисления в фонд разделить поквартально или по полугодиям. Чтобы наконец заработал в полной мере принцип «деньги идут за пациентом» финансирование медорганизаций производить по факту, не ограничиваться месячным бюджетом, дабы избежать нарушения прав населения в выборе врача и медорганизации. Активизировать разъяснительную работу акиматов, центров занятости, НПП «Атамекен», ДГД по страхованию самозанятого населения.



