Названы регионы-лидеры по налоговым поступлениям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - И.о. директора департамента налоговой методологии Комитета государственных доходов МФ РК Даулет Жарылгасинов назвал регионы-лидеры по налоговым поступлениям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотелось бы отметить отдельные показатели по исполнению бюджета по поступлениям 3-х местных налогов в местные бюджеты по итогам 10 месяцев текущего года. Так, по состоянию на 1 ноября 2019 года в целом по республике в бюджет поступило 290,8 млрд тенге местных налогов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 20,2 млрд тенге», - сказал Даулет Жарылгасинов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

Было отмечено, что в разрезе регионов значительные поступления наблюдаются по Атырауской области – 41,5 млрд т., Алматы – 37,0 млрд.т. и Нур-Султан – 30,1 млрд.т.

Он также сообщил, что количество плательщиков по налогу на имущество и земельному налогу в целом составило порядка 7,3 млн физлиц, в том числе по налогу на имущество - 3,8 млн, по земельному налогу – 3,4 млн.