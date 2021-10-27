Названы регионы-лидеры по бракам и разводам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь–июнь текущего года в РК было зарегистрировано 65 тыс. браков — сразу на 44,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. При этом годом ранее количество браков сократилось на 24,4%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

Количество разводов за январь–июнь 2021 года составило 9,4 тыс. — на 2,9% меньше, чем в прошлом году, однако стоит учитывать, что данные за 2021 год приведены без учёта решений судов о расторжении брака. Годом ранее количество разводов сократилось в 2,3 раза.

Большинство браков традиционно приходится на городскую местность: за январь–июнь 2021 года — 69%, или 44,8 тыс. На сельскую местность пришлось 20,1 тыс. браков. Количество зарегистрированных браков в городах выросло за год на 48,2%, в сёлах — на 36,1%.

В то же время разводов на долю городов приходится ещё больше, чем браков: 77,4%, или 7,3 тыс., что, впрочем, на 21,6% меньше, чем за январь–июнь 2020 года. Количество разводов в сёлах также сократилось — на 37,5%, до 2,1 тыс.

Более трети браков по РК пришлось лишь на три региона: Алматы (8,3 тыс.), Туркестанскую (7,2 тыс.) и Алматинскую (6,7 тыс.) области. При этом из расчёта на 1000 человек самый высокий коэффициент брачности наблюдается в Нур-Султане (9,2), следом идут Алматы (8,4) и Атырауская область (8).

Треть разводов также приходится лишь на три региона: Алматы (1,3 тыс.), Алматинскую (954) и Карагандинскую (931) области. Из расчёта на 1000 человек самые высокие коэффициенты разводимости отмечены в Павлодарской области (1,5), Нур-Султане (1,4) и Карагандинской области (1,4).