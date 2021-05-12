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    09:45, 12 Май 2021 | GMT +6

    Названы регионы Казахстана с высокой инвестиционной активностью

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев сообщил о высокой инвестиционной активности в недобывающих отраслях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наблюдается высокая инвестиционная активность в недобывающих отраслях, что создает основу для устойчивого и качественного развития экономики через ее диверсификацию. Рост инвестиций в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности составил 32,3%», - казал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

    Значительный рост инвестиций, по его словам, отмечается в обрабатывающей промышленности в 2,1 раза, строительстве – на 72%, сельском хозяйстве – на 66%, сфере информации и связи – на 61%, торговле – на 28,3%, транспорте – на 27,6% и операциях с недвижимым имуществом – на 27,5%.

    Сказал министр несколько слов и об инвестициях в основной капитал.

    «Высокая инвестиционная активность наблюдается во многих регионах. Наилучшие показатели отмечаются в городах Алматы, Нур-Султан, Туркестанской и Жамбылской областях. Снижение зафиксировано в Западно-Казахстанской и Атырауской областях», - заключил глава ведомства.



    Теги:
    Правительство Правительство РК Экономика
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