Названы регионы Казахстана с высокой инвестиционной активностью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев сообщил о высокой инвестиционной активности в недобывающих отраслях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наблюдается высокая инвестиционная активность в недобывающих отраслях, что создает основу для устойчивого и качественного развития экономики через ее диверсификацию. Рост инвестиций в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности составил 32,3%», - казал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

Значительный рост инвестиций, по его словам, отмечается в обрабатывающей промышленности в 2,1 раза, строительстве – на 72%, сельском хозяйстве – на 66%, сфере информации и связи – на 61%, торговле – на 28,3%, транспорте – на 27,6% и операциях с недвижимым имуществом – на 27,5%.

Сказал министр несколько слов и об инвестициях в основной капитал.

«Высокая инвестиционная активность наблюдается во многих регионах. Наилучшие показатели отмечаются в городах Алматы, Нур-Султан, Туркестанской и Жамбылской областях. Снижение зафиксировано в Западно-Казахстанской и Атырауской областях», - заключил глава ведомства.



