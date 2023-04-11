Названы регионы Казахстана с самым высоким износом тепловых сетей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Протяженность сетей теплоснабжения составила порядка 14 тысяч км. Средний износ сетей по стране 54%. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По оперативным данным местных исполнительных органов, по итогам 2022 года общая протяженность сетей теплоснабжения составила порядка 14 тысяч км. Средний износ сетей по стране 54%, требует замены 7,5 тысяч км», - сказал Марат Карабаев.

Министр отметил, что наиболее высокий износ сохраняется в Павлодарской (82%), Абайской (68%), Карагандинской (68%), Восточно-Казахстанской (66%) и Северо-Казахстанской (65%) областях.

По данным ведомства, из 14 тысяч км тепловых сетей 12 тысяч км в коммунальной собственности, 2 тысячи км находятся в частной собственности, износ которых составляет порядка 77%, требуется замена 1,5 тысяч км.