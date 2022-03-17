Названы регионы Казахстана с низким охватом офтальмологического скрининга новорожденных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов назвал регионы с низким охватом офтальмологического скрининга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году подлежало к проведению офтальмологического скрининга 6772 новорожденных из группы риска по ретинопатии, охвачено 6532 (96,5%) (в 2020 году подлежало 6768 детей, охвачено 5401 (79,8%). Наиболее низкий охват офтальмологическим скринингом в Актюбинской (88,3%), Туркестанской (87,2%), Костанайской (65,8%), Акмолинской (51,5%) областях. Медицинская помощь новорожденным при фоновой ретинопатии, ретинальных сосудистых изменениях и других пролиферативных ретинопатиях оказывается в соответствии с клиническим протоколом диагностики и лечения «Ретинопатия недоношенных» (далее – клинический протокол)», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, впервые клинический протокол разработан в 2013 году на базе АО «Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней» под руководством кандидата медицинских наук Шариповой А.У.

В 2017 году клинический протокол актуализирован по решению Объединенной комиссии по качеству медицинских услуг Министерства здравоохранения.

«В настоящее время с учетом новых рекомендаций Международного экспертного комитета по ретинопатии недоношенных и главного внештатного специалиста по профилю «Офтальмология детская» Тулетовой А.С., клинический протокол пересмотрен, в том числе внесены изменения в методы лечения и включен метод интравитреального введения ингибиторов ангиогенеза. Проект клинического протокола прошел экспертную оценку на уровне РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой», проведена оценка соответствия новых методов диагностики и лечения принципам доказательной медицины (эффективность, безопасность, приемлемость) и находится на рассмотрении Объединенной комиссии по качеству медицинских услуг», - заключил Е. Тугжанов.