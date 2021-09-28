Названы регионы Казахстана с наибольшим объемом инвестиций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких регионах Казахстана наблюдается наибольший объем инвестиций, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Два региона демонстрируют наибольший объем инвестиций - 28 проектов на сумму 699,9 млрд тенге. В Восточно-Казахстанской области планируется ввод 14 проектов с объемом инвестиций на сумму 469,7 млрд тенге. В Карагандинской области планируется ввод 14 проектов. Объем инвестиций составляет 230,2 млрд тенге», - сказал Бейбут Атамкулов.

Министр сообщил, что по состоянию на сентябрь введено в эксплуатацию 28 проектов на общую сумму 296 млрд тенге, создано более 3,5 тысяч постоянных рабочих мест.

Готовность проектов на уровне свыше 80% наблюдается в 9 регионах. В 6 регионах средние темпы реализации.

В 2 регионах (Кызылординской области и Алматы) ввод проектов в эксплуатацию идет с отставанием (на уровне 75% и 72%).

«Следует обратить внимание, что объем инвестиций в индустриальные проекты в городах Нур-Султан (3,4 млрд тенге) и Алматы (8,2 млрд тенге) незначительны в соотношении к их экономике. Также отмечается 10-кратное снижение инвестиций в проекты в Акмолинской области с 42 млрд тенге в 2020 году до 3,9 млрд тенге в 2021 году. Данным регионам необходимо активизировать работу», - подчеркнул Бейбут Атамкулов.

Ранее Бейбут Атамкулов рассказал, в каких отраслях обрабатывающей промышленности Казахстана наблюдается наибольший рост производства.