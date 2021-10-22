Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Названы регионы Казахстана с наибольшим количеством трудящихся во вредных условиях

Автор:  
Серик Сабеков
22 Октября 2021, 13:25
Названы регионы Казахстана с наибольшим количеством трудящихся во вредных условиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек трудится во вредных условиях в Казахстане, сообщил председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК Ербол Нургалиев на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2020 году из 1,6 млн работников обследованных предприятий, 367 тысяч (22%) трудились во вредных условиях труда. Наибольшее их количество было занято в Карагандинской (74 тысячи человек), Павлодарской (46 тысяч человек), Восточно-Казахстанской (37 тысяч человек), и Мангистауской областях (32 тысячи человек).

В разрезе отраслей экономики наибольшее количество занятых во вредных условиях труда приходится на горнодобывающую (120,8 тысяч человек) и обрабатывающую (112,9 тысяч человек) отрасли.

В условиях повышенного уровня шума и вибрации трудился каждый второй (46%), под воздействием повышенной загазованности и запыленности рабочей зоны – каждый третий (32%). Тяжелым физическим трудом были заняты 94 тысячи человек (5,7% от числа работников обследованных предприятий).

«На основании результатов аттестации в 2020 году 672 тысячи работников получили различные компенсации на сумму 141,5 млрд тенге, что на 10% больше, чем в 2019 году. Наиболее распространенный вид льгот – дополнительный отпуск – был предоставлен 520,6 тысяч человек, бесплатное молоко или равноценное питание получали – 322,9 тысяч человек, бесплатное лечебно-профилактическое питание – 79,8 тысяч человек», – резюмировал Ербол Нургалиев.

Ранее сообщалось, что уровень производственного травматизма стабильно снижается в Казахстане.

Минтруда РК   Занятость   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной