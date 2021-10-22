Названы регионы Казахстана с наибольшим количеством трудящихся во вредных условиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек трудится во вредных условиях в Казахстане, сообщил председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК Ербол Нургалиев на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2020 году из 1,6 млн работников обследованных предприятий, 367 тысяч (22%) трудились во вредных условиях труда. Наибольшее их количество было занято в Карагандинской (74 тысячи человек), Павлодарской (46 тысяч человек), Восточно-Казахстанской (37 тысяч человек), и Мангистауской областях (32 тысячи человек).

В разрезе отраслей экономики наибольшее количество занятых во вредных условиях труда приходится на горнодобывающую (120,8 тысяч человек) и обрабатывающую (112,9 тысяч человек) отрасли.

В условиях повышенного уровня шума и вибрации трудился каждый второй (46%), под воздействием повышенной загазованности и запыленности рабочей зоны – каждый третий (32%). Тяжелым физическим трудом были заняты 94 тысячи человек (5,7% от числа работников обследованных предприятий).

«На основании результатов аттестации в 2020 году 672 тысячи работников получили различные компенсации на сумму 141,5 млрд тенге, что на 10% больше, чем в 2019 году. Наиболее распространенный вид льгот – дополнительный отпуск – был предоставлен 520,6 тысяч человек, бесплатное молоко или равноценное питание получали – 322,9 тысяч человек, бесплатное лечебно-профилактическое питание – 79,8 тысяч человек», – резюмировал Ербол Нургалиев.

Ранее сообщалось, что уровень производственного травматизма стабильно снижается в Казахстане.