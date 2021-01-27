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    17:12, 27 Январь 2021 | GMT +6

    Названы регионы Казахстана с наибольшим числом пожилых пациентов с коронавирусом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 30% зараженных коронавирусом выявляются при обследовании контактных лиц. Об этом заявил первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «При проведении эпидемиологического расследования случаев установлено, что 50% случаев выявляются при обращении за медицинской помощью с жалобами, 33% - при обследовании контактных лица, 16% - при обследовании с профилактической целью, остальные – завозные случаи (1%). Это указывает на продолжающееся распространение вируса при несоблюдении карантинных мер, а именно посещение мест массового скопления населения, неиспользование средств индивидуальной защиты», - сказал Марат Шоранов на брифинге в СЦК.

    По его словам, речь идет о распространении инфекции внутри страны, а не завоза извне.

    «Также хотелось бы отметить рост заболеваемости среди отдельных групп населения, это неработающее население пенсионного возраста, которые не ведут активный образ жизни, это говорит о заносе инфекции домой другими совместно проживающими или несоблюдение мер профилактики. На данную группу населения приходится 20% заболевших, наибольшее количество заболевших лиц старшего возраста отмечается в Акмолинской, Алматинской и Павлодарской областях, где удельный вес составляет от 25 до 30%», - заключил спикер.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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