Названы регионы Казахстана с дефицитом спортивного инвентаря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев рассказал о потребностях казахстанцев в спортивных площадках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент обозначил развитие массового спорта, как один из важнейших приоритетов социальной политики государства. Успешное управление данной сферой – залог повышения человеческого капитала, укрепление здоровья нации, привитие молодежи конструктивных ценностей. В этом контексте важно, чтобы государство постоянно обеспечивало регулярные занятия населения физической культурой и спортом», - сказал Даурен Абаев на заседании Правительства.

По его словам, проведен анализ потребностей в спортивной инфраструктуре. По системе общерегиональных стандартов площадь спортивного зала на 1 тысячу человек должна составлять 80 кв метров. Однако реальная ситуация в регионах не соответствует данному стандарту.

«Потребность в спортивных залах в населенных пунктах составляет более 1,5 млн кв метров, в действующих – 935 тысяч кв метров. Следовательно, дефицит спортивных площадок составляет 39% или 574 тысячи кв метров. Среди регионов, где не хватает спортивных залов, можно назвать Туркестанскую и Алматинскую области, а также города Нур-Султан и Шымкент», - отметил министр.

«Это также связано с демографическими причинами. В Павлодарской, Карагандинской и ЗКО ситуация хорошая, но и в данных регионах также имеются недостатки в инфраструктуре. В целом по республике насчитывается более 42 тысяч спортивных сооружений, из них более 23 тысяч в сельской местности», - добавил глава МКС.

Напомним, в 2025 году необходимо довести показатель занимающихся спортом до 50%. Видение, принципы и подходы по развитию массового спорта будут отражены в Концепции развития физкультуры и спорта до 2025 года.