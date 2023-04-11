Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Названы регионы Казахстана, где чаще всего происходят прорывы инженерных сетей

Автор:  
Серик Сабеков
11 Апреля 2023, 17:34
Названы регионы Казахстана, где чаще всего происходят прорывы инженерных сетей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев на заседании Правительства сообщил, что в период отопительного сезона 2022-2023 годов произошло 185 технологических нарушений в системе жизнеобеспечения населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В период отопительного сезона 2022-2023 годов, по данным Республиканского кризисного центра МЧС, произошло 185 технологических нарушений в системе жизнеобеспечения населения», - сказал Марат Карабаев.

Технологические нарушения произошли на автономных котельных сразу в нескольких областях:

В Акмолинской, Алматинской и Атырауской областях произошли технологические нарушения на сетях теплоснабжения - 64, в Карагандинской области - 27, Костанайской области - 13, Павлодарской области - 11, Абайской области - 3, в Алматы - 2, Жетысуской области - 2, в ВКО, Жамбылской области и Астане - по одному нарушению;

- на сетях водоснабжения и водоотведения:

в Астане - 49, Костанайской области – 17, ЗКО – 11, Абайской области – 11, СКО – 6, Карагандинской области – 5, Алматинской области – 4, в Алматы – 4, в Акмолинской области – 4, в Павлодарской области – 3, ВКО – 2, в Улытауской области – 2.

«Это связано в основном с изношенностью инженерно-коммуникационных сетей, с порывами на трубопроводах», - пояснил глава ведомства.

Ранее сообщалось, что Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил Правительству проработать вопрос реконструкции частных тепловых сетей.


Правительство РК   Регионы   МИИР РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
Какой будет погода в период посевной в СКО
Какой будет погода в период посевной в СКО
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах Казахстана
ФК «Тараз» разгромил «Актобе Жас» со счетом 7:1
ФК «Тараз» разгромил «Актобе Жас» со счетом 7:1
Уголовное дело завели по факту происшествия с пенсионеркой на эскалаторе в Акмолинской области
Уголовное дело завели по факту происшествия с пенсионеркой на эскалаторе в Акмолинской области