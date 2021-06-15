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    09:39, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Названы регионы-аутсайдеры по вакцинации от КВИ в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой назвал регионы с наименьшим уровнем вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наименьший процент охвата вакцинацией 1 компонентом отмечаются в Мангистауской области – 13,2%, Костанайской – 19,5%; второго компонента в Мангистауской области – 7,3%», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

    В связи с этим глава Минздрава отметил необходимость акимам областей и городов взять под личный контроль охват населения вакцинацией против КВИ, проработать дополнительные стимулы и усилить информационно-разъяснительную работу с населением.

    Ранее сообщалось, что на сегодня лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 21 204 человека. В тяжелом состоянии находятся 458 пациентов.

    На 15 июня лечение от КВИ продолжают получать 21 204 человека (20 109 КВИ+ и 1 095 КВИ-), из них: в стационарах находится – 6 655 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 549 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 458 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 110 пациентов, на аппарате ИВЛ – 69 пациентов.


    Теги:
    Правительство Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Правительство РК Минздрав РК
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