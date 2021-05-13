Названы регионы-антилидеры по нарушениям карантина на объектах
Согласно информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, из них 14 475 объектов - то есть, 2,8% функционировали с нарушениями предписаний санитарных врачей. Антилидерами по нарушениям являются: Восточно-Казахстанская область (3 646 фактов), Туркестанская область (2 230), г. Алматы (2 036), г. Шымкент (1 609) и Алматинская область (962).
Наиболее часто представители мониторинговых групп сталкиваются с функционированием объектов, деятельность которых запрещена в период карантина, несоблюдением режима графика работы, проведением семейных массовых мероприятий.
За указанный период в суд было передано 268 материалов. По решению суда приостановлена деятельность 70 объектов МСБ.
К административному штрафу привлечен 8 271 объект и 6 425 физических лиц на общую сумму более 1,155 млрд тг.