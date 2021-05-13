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    12:31, 13 Май 2021 | GMT +6

    Названы регионы-антилидеры по нарушениям карантина на объектах

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В стране продолжается работа мониторинговых групп. Согласно последним данным, за период с 1 января по 10 мая 2021 года прошло 80 352 рейда, в рамках которых было охвачено 500 646 объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нерапространению Covid-19.

    Согласно информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, из них 14 475 объектов - то есть, 2,8% функционировали с нарушениями предписаний санитарных врачей. Антилидерами по нарушениям являются: Восточно-Казахстанская область (3 646 фактов), Туркестанская область (2 230), г. Алматы (2 036), г. Шымкент (1 609) и Алматинская область (962).

    Наиболее часто представители мониторинговых групп сталкиваются с функционированием объектов, деятельность которых запрещена в период карантина, несоблюдением режима графика работы, проведением семейных массовых мероприятий.

    За указанный период в суд было передано 268 материалов. По решению суда приостановлена деятельность 70 объектов МСБ.

    К административному штрафу привлечен 8 271 объект и 6 425 физических лиц на общую сумму более 1,155 млрд тг.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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