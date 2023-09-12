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    16:51, 12 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Названы размеры призовых казахстанским спортсменам на Азиатских играх

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    Фото: olympic.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство туризма и спорта объявило размеры денежного поощрения казахстанским спортсменам и их тренерам за медали на предстоящих летних Азиатских играх, передает МИА «Казинформ»

    Спортсмен, ставший чемпионом Азиатских игр, получит денежное вознаграждение в размере 10 000 долларов США. А тренер, подготовивший обладателя золотой медали, – 5000 долларов США.

    Серебряный призер континентального первенства получит 5000 долларов, а его тренер – 3000 долларов. Также установлено денежное вознаграждение в размере 3000 долларов для обладателя бронзовой награды и премиальные в 2000 долларов для его тренера.

    Азиатские игры пройдут в городе Ханчжоу, КНР, с 23 сентября по 8 октября. На соревновании, которое состоится в 29-й раз, будут разыграны медали в более чем 40 видах спорта. Планируется, что в континентальном первенстве примут участие 45 стран.

    «Сформирована национальная сборная для участия в Азиатских играх, которая проводит учебно-тренировочные сборы в разных регионах страны. В ближайшие дни наши спортсмены отправятся в Китай», – сообщила официальный представитель министерства туризма и спорта Молдир Абдуалиева.


    Теги:
    спортсмены Казахстана Спорт Азиатские игры Минкультуры
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