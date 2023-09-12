Названы размеры призовых казахстанским спортсменам на Азиатских играх

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство туризма и спорта объявило размеры денежного поощрения казахстанским спортсменам и их тренерам за медали на предстоящих летних Азиатских играх, передает МИА «Казинформ»

Спортсмен, ставший чемпионом Азиатских игр, получит денежное вознаграждение в размере 10 000 долларов США. А тренер, подготовивший обладателя золотой медали, – 5000 долларов США.

Серебряный призер континентального первенства получит 5000 долларов, а его тренер – 3000 долларов. Также установлено денежное вознаграждение в размере 3000 долларов для обладателя бронзовой награды и премиальные в 2000 долларов для его тренера.

Азиатские игры пройдут в городе Ханчжоу, КНР, с 23 сентября по 8 октября. На соревновании, которое состоится в 29-й раз, будут разыграны медали в более чем 40 видах спорта. Планируется, что в континентальном первенстве примут участие 45 стран.

«Сформирована национальная сборная для участия в Азиатских играх, которая проводит учебно-тренировочные сборы в разных регионах страны. В ближайшие дни наши спортсмены отправятся в Китай», – сообщила официальный представитель министерства туризма и спорта Молдир Абдуалиева.