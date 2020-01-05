Названы размеры государственных пособий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Общественной приемной Администрации Президента РК назвали размеры государственных пособий, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Общественной приемной Администрации Президента РК.

«Наш канал продолжает информировать читателей о некоторых изменениях в социальной сфере в Казахстане, которые начали действовать с 1 января 2020 года. Так, размер ежемесячного государственного пособия многодетным матерям — лауреатам наград «Алтын алқа», «Күміс алқа», получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени составляет 16 973 тенге, вне зависимости от дохода», - сообщили в Общественной приемной Администрации Президента.

Кроме того, размер пособия, назначаемого и выплачиваемого матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида до достижения им совершеннолетия, теперь будет равняться 43 657 тенге. В таком же размере будет выплачиваться пособие по уходу за инвалидом первой группы с детства.

Также изменены параметры, которые используются при назначении социальных выплат по утрате трудоспособности, потере кормильца и потере работы, что увеличивает выплаты в среднем на 30%. Для людей, потерявших работу, но имевших ранее среднемесячный доход в размере 100 тыс. тенге и стаж участия в системе соцстрахования более 5 лет, сумма выплаты вырастет с 30 000 тенге до 41 600 тенге.

Выделяется новое государственное пособие семьям, имеющим 4 и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Оно назначается вне зависимости от доходов семьи в дифференцированных размерах:

- с 4 детьми – 42 496 тенге;

- с 5 детьми – 53 127 тенге;

- с 6 детьми – 63 757 тенге;

- с 7 и более детьми – 74 388 тенге.

С 1 января 2020 года студенческие стипендии увеличились на 25 %. Так, стипендия студентов бакалавриата составляет теперь 26 186 тенге, магистратуры — 66 913 тенге, докторантуры — 102 498 тенге.