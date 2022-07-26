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Названы распространенные формы торговли людьми в Казахстане
26 Июля 2022 16:08

Названы распространенные формы торговли людьми в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежегодно в Казахстане регистрируют около 100 досудебных расследований дел о торговле людьми. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Канат Нурмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством на системной основе проводятся республиканские и оперативные профилактические мероприятия, направленные на выявление фактов торговли людьми. В целом, ежегодно регистрируется около 100 досудебных расследований в данной категории. Пресекается противоправная деятельность организованных групп и каналов вывоза живого товара в другие страны», - сказал Канат Нурмагамбетов в ходе круглого стола на площадке СЦК.

Он напомнил, что в декабре 2021 года к различным срокам наказания были осуждены 17 участников транснациональной преступной группы, занимающейся торговой людьми, в том числе несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации в Королевстве Бахрейн.

По данным ООН, самой известной формой торговли людьми является сексуальная эксплуатация, на долю которой приходится 54% случаев, связанных с трафиком людей.

«В нашей стране наиболее распространенной формой торговли людьми остаются сексуальная эксплуатация женщин, а также содержание притонов и сводничество. Мужчины, как правило, подвергаются эксплуатации в области труда. Кроме того, выявляются факты продажи новорожденных и малолетних детей для усыновления», - сообщил и.о. начальника департамента МВД.

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Автор:
Корреспондент

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