Названы причины заболеваемости коронавирусом в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова назвала причины заболеваемости коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Анализ причин возникновения случаев COVID-19 указывает на выявление случаев среди лиц, обследованных по самообращению, которые составляют 46 %, среди контактных выявляются 40 % случаев, среди лиц, обследуемых с профилактической целью - на уровне 9,8 %. Завозные случаи с других стран и регионов РК составляют - 4,2 %», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

По ее словам, в общей заболеваемости 79,8 % составляют взрослые, и 2,9 % приходится на подростков.

«Обращает внимание сохраняющаяся высокая заболеваемость среди детей, так в течение 3 месяцев удельный вес детей в структуре общей заболеваемости остается на одном уровне и составляют 17,6 %. Среди взрослых 29 % приходится на возрастную группу 30-39 лет, 20 % - на 18-29 лет, 18 % - на лиц старше 60 лет», - отметила спикер.

«Помимо этого, в структуре заболеваемости основная доля заболевших приходится на работающее население – 41,3 %, не работающие составили – 24,1%, пенсионеры – 13%. В эпиданамнезе 47,3 % больных отмечали неоднократное посещение мест массового скопления людей (объекты общественного питания, рынки, торговые дома и развлекательные центры и т.д.), 0,8 % больных отмечали участие в проведении массовых мероприятий (свадьбы, вечеринки, поминки, акции, розыгрыши и т.д.), 29,2 % больных заболели по домашнему контакту при несоблюдении мер предосторожности в домашнем очаге», - заключила С. Бейсенова.



