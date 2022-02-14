Названы причины январского блэкаута на юге Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков рассказал о деятельности специальной комиссии по расследованию перегруза электрического транзита 500 кВ «Север-Восток-Юг Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«25 января т.г. в 11:59 ч. ввиду резкого значительного снижения генерации электроэнергии в энергосистеме Центральной Азии, произошел перегруз электрического транзита 500 кВ «Север-Восток-Юг Казахстана». По предварительной информации АО «KEGOC» в результате короткого замыкания на распределительном устройстве 500 кВ на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане от действия защит отключились 4 энергоблока суммарной мощностью 1000 МВт, приведшее к резкому снижению частоты до 47 Гц и разделению Объединенной энергосистемы Центральной Азии», - сказал Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.

По его словам, в целях недопущения повреждения электрических сетей и развития крупной системной аварии произошло разделение электрического транзита «Север-Восток-Юг Казахстана» путем правильной работы противоаварийной автоматики, которая предотвратила полное погашение потребителей южной зоны Казахстана.

«Действием противоаварийной автоматики предотвращена полная остановка в работе Жамбылской ГРЭС, Шымкентской ТЭЦ-3, Кызылордиской ТЭЦ-6 и электростанций Алматинской области с сохранением теплоснабжение и электроснабжения потребителей. При нормативной частоте 50 Гц - произошло резкое снижение частоты в энергосистеме Центральной Азии до 47 Гц, вследствие чего произошло полное погашение энергосистем сопредельных с нами государств», - объяснил министр.

Он сообщил, что благодаря своевременно принятым мерам Системного оператора и региональных энергетических организаций, нормальный режим энергосистемы и электроснабжение потребителей были восстановлены в максимально короткие сроки.

«В целях объективного и всестороннего выяснения причин и условий возникновения и развития технологического нарушения в электрических сетях АО «KEGOC», приведшего к нарушению электроснабжения потребителей Южных регионов, под руководством Вице-министра энергетики Республики Казахстан 26 января 2022 года была создана специальная комиссия», - напомнил глава Минэнерго.

В состав комиссии включены компетентные представители Министерства энергетики Республики Казахстан, АО «KEGOC» и Алматинского университета энергетики и связи.

«По итогу работы комиссии была дана оценка действий персонала при возникновении, локализации и ликвидации технологического нарушения, работы релейной защиты и противоаварийной автоматики, а также разработаны организационные и технические мероприятия по недопущению подобных технологических нарушений», - заключил Б. Акчулаков.