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Названы причины высокой заболеваемости COVID-19 среди жителей Шымкента

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
1 Октября 2021, 12:49
Названы причины высокой заболеваемости COVID-19 среди жителей Шымкента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О причинах высокой заболеваемости КВИ среди жителей Шымкента рассказал первый заместитель акима города Шынгыс Мукан на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

««КВИ+» и «КВИ-» определяются при поступлении в стационар с помощью ПЦР-тестов. Кроме того, проводится компьютерная томография. К сожалению, если не начать лечение сразу после заражения коронавирусной инфекцией, в дальнейшем высока опасность развития пневмонии. У нас в Шымкенте были люди, которые лечились самостоятельно. Тогда мы срочно приняли решение, чтобы урегулировать работу частных прививочных пунктов при аптеках. Мы просили их сообщать при выявлении у всех пациентов признаков КВИ. Поэтому, думаю, что имела место такая ситуация», – сказал Ш. Мукан.

По его словам, ситуация осложнилась из-за того, что многие жители обращались за помощью к врачам частной практики.

«Вследствие того, что сами жители не обращались в поликлинику, лечились самостоятельно, были случаи развития коронавирусной пневмонии. К сожалению, у нас большинство поступающих в тяжелом состоянии обращаются за медицинской помощью на 15-16, даже на 20 день. Они берут лекарства у частнопрактикующих врачей, принимают не один, а два курса лечения. Среди этих лекарств есть сильнодействующие антибиотики. Были пациенты, поступившие в тяжелом состоянии, которые обратились в скорую помощь после такого лечения, поскольку улучшения не наступило. Поэтому, для того, чтобы такая ситуация не повторилась, мы должны в дальнейшем усилить медицинско-просветительскую работу», – подчеркнул Ш. Мукан.

Здравоохранение   Шымкент   Коронавирус в РК  
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