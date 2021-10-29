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    16:12, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Названы причины выезда казахстанской молодежи за рубеж

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Один из авторов проекта «Молодежь в Казахстане: оценка ценностей, ожиданий и стремлений» Дина Шарипова на презентации результатов исследования о молодом поколении страны представила итоги проведенного анализа по вопросам миграции и мобильности. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Еще один блок вопросов был связан с вопросами миграции и мобильности. Мы наблюдаем отток населения, особенно интеллектуальной части. Большинство молодых людей предпочитает работать и учиться в Казахстане, но есть и те, кто хочет уехать за границу, чтобы получить хорошее образование. 62% молодых казахстанцев не планируют уезжать за границу, 12 % хотят уехать из страны», - рассказала Дина Шарипова.

    Она объяснила, почему казахстанская молодежь стремиться обучаться и жить за рубежом.

    «На первом месте стоит повышение уровня жизни. 25 % респондентов отметили этот факт. На втором месте стоит более высокое качество образования в зарубежных странах. Третий факт – опыт жизни в рамках другой культуры. Высокий уровень заработной платы также является важным фактором для нашей молодежи», - добавила Дина Шарипова.

    Что касается части исследования по политическим аспектам, спикер отметила, большой процент молодежи не заинтересован в участии в политической жизни страны.

    «80 % респондентов не хочет быть вовлеченным в политику совсем. Большинство молодежи не заинтересовано. Только три процента опрошенных хотят быть вовлечены в политические процессы», - пояснила Д. Шарипова.


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