Названы причины выезда казахстанской молодежи за рубеж
«Еще один блок вопросов был связан с вопросами миграции и мобильности. Мы наблюдаем отток населения, особенно интеллектуальной части. Большинство молодых людей предпочитает работать и учиться в Казахстане, но есть и те, кто хочет уехать за границу, чтобы получить хорошее образование. 62% молодых казахстанцев не планируют уезжать за границу, 12 % хотят уехать из страны», - рассказала Дина Шарипова.
Она объяснила, почему казахстанская молодежь стремиться обучаться и жить за рубежом.
«На первом месте стоит повышение уровня жизни. 25 % респондентов отметили этот факт. На втором месте стоит более высокое качество образования в зарубежных странах. Третий факт – опыт жизни в рамках другой культуры. Высокий уровень заработной платы также является важным фактором для нашей молодежи», - добавила Дина Шарипова.
Что касается части исследования по политическим аспектам, спикер отметила, большой процент молодежи не заинтересован в участии в политической жизни страны.
«80 % респондентов не хочет быть вовлеченным в политику совсем. Большинство молодежи не заинтересовано. Только три процента опрошенных хотят быть вовлечены в политические процессы», - пояснила Д. Шарипова.