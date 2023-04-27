Названы причины выброса черного дыма с огнем на Атырауском НПЗ

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Причины напугавшего жителей Атырау черного дыма с огнем над нефтеперерабатывающим заводом объяснили на предприятии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», 27 апреля в 16:08 на предприятии произошло нарушение технологического режима на установке каталитического крекинга. Во избежание возникновения аварийных ситуаций были предприняты вынужденные меры по сбросу топливного газа на факел. В настоящее время сброс топливного газа прекращен. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

Такая ситуация на заводе уже была в начале апреля. Тогда в результате нарушения технологического режима, а именно попадания жидкости в топливный газ, произошло кратковременное нарушение режима горения печи П-2 на установке замедленного коксования.