Названы причины смерти новорожденных в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - С начала текущего года в Акмолинской области зарегистрировано 54 случая младенческой смертности и 5 – материнской. На очередном заседании общественного совета по вопросам здоровья нации были обсуждены принимаемые меры по снижению материнской и младенческой смертности в регионе и повышению качества медицинской помощи в рамках реализации акмолинской областной и территориальных предвыборных программ партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акмолинского областного филиала партии «Nur Otan».

Несмотря на значительный прогресс в вопросах охраны здоровья матери и ребенка, повышения рождаемости, материнская и младенческая смертность в Акмолинской области по-прежнему вызывают тревогу. Так, за семь месяцев текущего года зафиксировано 54 случая младенческой смертности и 5 случаев материнской. Высокие показатели младенческой смертности отмечаются в городе Кокшетау (8), Целиноградском (6), Шортандинском (3), Сандыктауском (2) и Буландынском (4) районах.

По словам заместитель руководителя управления здравоохранения Акмолинской области Нурлана Шагирова, более 80% новорожденных умирают из-за сложностей во время беременности или при родах, врожденных пороков развития ребенка, инфекционных заболеваний и от несчастных случаев.

«57 случаев младенческой смертности было в прошлом году, в этом году - 54 случая. И это при том, что еще год не закончился! В процентах это не особо видно, но только представьте - мы потеряли 54 ребенка до года. Это страшно. Нам надо думать, что делать… Должны быть какие-то конкретные предложения. Иначе мы будем из года в год констатировать такие факты», - отметил первый заместитель председателя акмолинского областного филиала партии Галым Бекмагамбетов.

Как пояснил Н. Шагиров, основная причина материнской смертности связана с инфекцией CОVID-19, а также с недостатками со стороны организации медицинской помощи. Одной из основных проблем здравоохранения области остается дефицит медицинских кадров.

«По итогам заседания члены совета дали рекомендации по снижению данных показателей за счет улучшения работы патронажной службы первичной медико-санитарной помощи, а также увеличения грантов акима области для обучения в медвузах и медколледже города Кокшетау», - резюмировали в ведомстве.